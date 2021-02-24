شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: مبادرة حياة كريمة رفعت مستوى المعيشة وصنعت طفرة بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد تيسير مطر، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، واصفا إياها بـ"المبادرة التي صنعت طفرة غير مسبوقة بالريف المصرى.

وقال أحمد تيسير مطر، إن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، هو مشروع قومى يسهم فى رفع المستوى المعيشى لحياة جميع المواطنين ورسالة للعالم بإرساء العدالة الاجتماعية، والحرص على مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، وتأكيد لأهالى تلك القرى بشعور القيادة السياسية باحتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وتابع قائلا :" مبادرة حياة كريمة ستفتح مجال للعمل الحرفى بالقرى وفرص لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة واستغلال كافة الطاقات، بما يفيد صالح الوطن، وزيادة فرص العمل، ومن ثم تغيير الرؤية العامة للعامل فى فتح افق جديدة للعمل.

تهدف مبادرة حياة كريمة، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، ولتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التى كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.