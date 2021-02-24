أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 48.82 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار البحريني ثابتا عند 40.34 جنيه، و41.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار الأردني على مستواه عند 21.71 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال السعودي ثابتا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع.