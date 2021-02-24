اخبار العالم

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بأميركا الوسطى

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الأمم المتحدة، إن أعداد الجياع في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا زادت لأربع أمثالها تقريباً في العامين الماضيين، في وقت ترزح فيه أمريكا الوسطى تحت وطأة أزمة اقتصادية.
وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعاً من 2.2 مليون في 2018.
وقال ميجول باريتو، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في بيان "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على أرفف السوق بعيداً عن متناول الأكثر ضعفاً عندما ضربهم الإعصاران إيتا وإيوتا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا