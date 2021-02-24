قتل تلميذة طعنا في الكارة.. العائلة تطالب بإعدام القتلة والساكنة تطالب بالأمن- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خلفت الجريمة النكراء التي عرفتها إحدى الدواوير بضواحي مدينة الكارة، أول أمس الإثنين، حالة من الصدمة التي لاتزال تخيم على عائلة الطفلة “مريم”، بعد أن قتلت طعنا بالسلاح الأبيض.

ووسط أجواء من الحزن بمنزل الأسرة بدوار لحلافة، طالبت والدة الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بالقصاص من قتلة ابنتها وتنزيل عقوبة الإعدام عليهم.

أما والد الضحية، فأكد في تصريح لـ”اليوم 24″، أن ابنته قتلت في واضحة النهار، وعلى مرأى ومسمع من المواطنين، دون أن تقدم لها المساعدة.

ووفقا لمعطيات أولية، فقد كانت الطفلة في طريقها إلى منزل الأسرة، أول أمس الإثنين، حنيما تعرضت لطعنات عديدة على مستوى القلب، ما أدى إلى وفاتها بمكان الحادث.

من جهة أخرى عبر عدد من سكان الدوار المذكور، عن استياءهم الشديد، من الحادثة، مؤكدين، أن المنطقة القروية غير آمنة، مطالبين السلطات بإيجاد حل لهذا المشكل، الذي يهدد أبناءهم وبناتهم جميعا.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة المذكورة.