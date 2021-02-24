جنوب إفريقيا.. تحديد يوم 17 ماي موعدا لمحاكمة زوما بتهمة الفساد

جدة - عبدالحي حسين - حددت محكمة بيترماريتسبورغ (546 كلم عن بريتوريا) الفترة ما بين 17 ماي و20 يونيو موعدا لمحاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بتهمة الفساد.

وبعد عدة تأجيلات، قال قاضي المحكمة العليا، نكوسيناتي تشيلي، إن القضية جاهزة للنظر فيها خلال الفترة السالفة الذكر.

ويواجه الرئيس السابق 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز مرتبطة بعقد لشراء طائرات مقاتلة وزوارق ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 ملايير أورو تم توقيعه سنة 1999. ويشتبه في أن زوما تلقى، عندما كان نائبا للرئيس، رشاوى مقابل ضمان حماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية Thomson-CSF، التي أصبحت تحمل اسم تاليس.

وقدمت اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد، أمس الاثنين، التماسا إلى المحكمة الدستورية لإدانة جاكوب زوما بالسجن لمدة عامين بتهمة ازدراء القضاء.

وأعرب سكرتير اللجنة، إيتوميلينج موسالا، عن أسفه لارتكاب زوما عدة مخالفات، بما في ذلك رفضه الامتثال لقرار المحكمة الدستورية الذي ألزمه بالإدلاء بشهادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.

وأ جبر زوما الذي ارتبط اسمه بالعديد من الفضائح السياسية والمالية على الاستقالة سنة 2018، وحل محله سيريل رامابوزا.