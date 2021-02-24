رئيس حزب هولندى يفضح "إرهاب أردوغان" ويطالب بطرد تركيا من "الناتو"

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

قال زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز على تويتر إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرهابي، وحث رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على طرد السفير التركي من هولندا. كما طالب بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي.



وفيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي، أحد أبرز سياسيي اليمين المتطرف في أوروبا وأحد الشخصيات المهمة في الجدل بشأن الهجرة في هولندا وإن لم ينضم قط للحكومة.

وقدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العام الماضي شكوى جنائية منفصلة في تركيا ضد فيلدرز بسبب رسم كاريكاتيري للرئيس التركي مصحوبا بكلمة "إرهابي" وصورة منفصلة لسفينة غارقة ترفع علم تركيا.