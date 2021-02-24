شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 1196 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان عن تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و708 حالات اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل1196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 574 ألفا و580 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.