إطلاق نار واقتحامات.. ماذا يحدث جنوب شرقي إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحم سكان محليون مبنى حكوميا في مدينة سراوان الواقعة جنوب شرقي إيران احتجاجا على مقتل عمال وقود.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجات واسعة لمئات من سكان مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان واقتحامهم لمبنى قائمقامية المدينة وتدمير بعض محتوياته.

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أفادت محطة إيران إنترناشيونال الناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا، نقلا عن مصادر حقوقية، أن المحتجين في سراوان الحدودية أضرموا النار في سيارة شرطة أيضا.