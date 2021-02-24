شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على باباجان يطالب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ"الخائن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، حليفه السابق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ"الخائن".



وبحسب قناة العربية الحدث، قال نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق: العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك.

وتابع على باباجان: يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية، وهناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق