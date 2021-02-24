شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تستعيد مستوى الـ50 ألفاً.. كبوة أم استعداد لجموح آخر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملة البيتكوين مرة أخرى فوق مستوى 50 ألف دولار يوم الأربعاء، بمساعدة التعليقات الداعمة من كاثي وود رئيسة شركة «آرك إنفستمنت مانجمنت». تقدمت أكبر عملة مشفرة بنسبة 7.2% لتصل إلى حوالي 51393 دولاراً في التداولات الآسيوية. جاء الانتعاش بعد أسبوع صعب، بما في ذلك انخفاض العملة المشفرة إلى 45 ألف دولار الثلاثاء، ما أحيا الشكوك حول متانة الارتفاع المذهل والمتقلب بخمسة أضعاف خلال العام الماضي. كما تعززت معنويات المستثمرين بشكل عام بالتعليقات الصادرة الثلاثاء من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى أن البنك المركزي ليس قريباً من فك سياسته للتحفيز المالي. تم دعم العملات المشفرة بموجة من الحوافز النقدية والمالية لمكافحة تأثير الوباء. وقالت وود، رئيسة شركة «آرك»، في مقابلة مع بلومبيرج إنها «إيجابية للغاية فيما يتعلق بالبيتكوين، وسعيدة جداً برؤية التصحيح الصحي للعملة». لا تزال «بيتكوين» أقل من مرتفعها القياسي الأخير البالغ حوالي 58350 دولاراً، لكن التراجع حتى الآن كان «متواضعاً نسبياً». وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك في تغريدات حديثة: إن أسعار البيتكوين «تبدو مرتفعة»، بعد أن وصفها في وقت سابق بأنها نسخة «أقل غباء» من النقد. من جانبه، حذر بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، من الكيفية التي يمكن أن ينجرف بها المستثمرون إلى الهوس بالعملات المشفرة. بينما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن عملة البيتكوين هي «طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات». (بلومبيرج)