شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون أمير الكويت باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. (وام)