شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات مناقشة معاهدات الصلح وحقوق السيادة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الفصل الثالث من الباب السادس بمشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آلية نظر معاهدات الصلح والتحالف أو التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها، داخل المجلس، حيث نصت المادة 154 على أن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.