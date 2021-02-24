اخبار العالم

فيديو يكشف عن العلاقات المشبوهة بين "إخوان اليمن" والرئيس التركي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف عن العلاقات المشبوهة بين "إخوان اليمن" والرئيس التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشف وثائق وفقا لموقع نورديك مونيتور السويدي، جانب من العلاقات المشبوهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وإخوان اليمن، من أجل تفتيت المنطقة وزعزعة استقرارها ، وبحسب ما ذكر الموقع، أن أردوغان ، كلف مستشاره العسكرى عدنان تان ريفردي ، بالتوجه الى اليمن ، والتنسيق مع القيادي في حزب الإصلاح اليمني الإخواني عبدالمجيد الزنداني .

 

وبحسب ما ذكرت الوثائق ،أن ريفردى اتفق مع "الزنداني" على أن الأخير يعمل لصالح أردوغان ، في المنظمة شبه العسكرية "سادات"، ويدعم برنامجه في اختراق الدول العربية المجاورة لليمن تحت غطاء ديني، والتمهيد لفكرة الخلافة الإسلامية.

 

وفى ذات السياق تناول تقرير مصور أعدته مؤسسة ماعت ، عن دعم أردوغان للجانب الإخواني في اليمن عسكريًا ولوجستيًا، وتوفير ملاذات آمنة للقيادات الإخوانية فى الأراضى التركية

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا