محمد الفلاح - انفجار ضخم يهز تكساس بسبب تصادم شاحنة بقطار محمل بالبنزين

الأربعاء 24 فبراير 2021

أعلنت شبكة "ABC" الأمريكية، عن وقوع انفجار ضخم تبعه حريق كبير وسط مدينة تكساس بالولايات المتحدة، إثر حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين.



وقالت السلطات الأمريكية إن شاحنة من نوع "قاطرة ومقطورة" وقطار شحن اصطدما في كاميرون بوسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وأكد قاضي مقاطعة ميلام ستيف يونغ، أن الشاحنة اصطدمت بالقطار، مما تسبب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها.

وقال ضابط من شرطة مقاطعة ميلام كريس وايت، إن القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير.

وأضاف أن الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة.