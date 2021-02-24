النزاهة تضبط مخالفات بعقد تشغيل معمل أوكسجين بمستشفى في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط اوليات عقد تشغيل معمل أوكسجين في مستشفى بمحافظة ميسان لوجود شبهة مُخالفاتٍ فيه.

الدائرة ذكرت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان انتقل الى دائرة صحة المحافظة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ بعد ورود معلوماتٍ عن وجود مخالفاتٍ في عقد تشغيل معمل أوكسجين مستشفى ميسان للطفل والولادة، مؤكدةً "ضبط الفريق أصل العقد مع الأوليات كافة، بدءاً من مرحلة العقد الأوليِّ ولغاية إتمام تنفيذه، فضلاً عن الأوامر الإداريَّة الخاصة به".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان"، مبينة ان "القاضي قرَّر استقدام مسؤول شعبة العقود في دائرة صحة المحافظة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".