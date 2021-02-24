وزارة العمل تعلن موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، اليوم الأربعاء، موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية.



وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته الخليج 365، إن "وزارة المالية سوف تطلق رواتب شبكة الحماية وذوي الإعاقة والعمال المضمونين خلال يومين بموعده المحدد ومن دون أي تأخير، مشيرا الى ان تحديد الموعد جاء بعد ان خاطبت وزارة العمل نظيرتها المالية".

واضاف العقابي أن "وزارته تعمل على توزيع رواتب المستفيدين المسجلين لديها"، مؤكدا "وجود استعدادات استباقية بهذا الصدد من اجل اطلاق الرواتب".