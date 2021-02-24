انفجار ثلاث عبوات في العاصمة بغداد

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدرامني، اليوم الاربعاء، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فجرا استهدفت محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

المصدر قال، في حديث للسومرية نيوز، ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب محال لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد"، فيما اشار الى "انفجار عبوة ثالثة موضوعة امام محل آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة".

واضاف المصدر، ان "انفجار العبوات الثلاث اسفر عن اضرار مادية فقط من دون تسجيل اصابات بشرية".