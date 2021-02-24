الكاظمي وبايدن يبحثان التعاون الاقتصادي والامني ويؤكدان أهمية حماية البعثات

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي جوزيف بايدن وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واضاف البيان ان الجانبين "بحثا ايضا تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب".

كما بحث الكاظمي وبايدن "استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل الذي يسير في العلاقات قدما، على اساس المصالح المشتركة وتعزيز السيادة الوطنية العراقية، وتم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق ورفض محاولات زعزة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".