شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى ضوابط وضع الامتحانات لذوى الإعاقة فى القانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمج ذوى القدرات الخاصة في المجتمع، وكيفية حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع.

وفيما يلى نستعرض ضوابط وضع الامتحانات لكافة المراحل فيما يخص ذوى الهمم.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقًا لنوع الإعاقة، وبما يتناسب مع درجاتها وظروف كل حالة.

ويراعى توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتى:

- الوقت الإضافى.

- تكبير الخط.

- وجود قارئ للأسئلة.

- وجود كاتب للإجابات.

- امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوى.

- وجود مترجم لغة إشارة.

- شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.

- إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن مسابقات التعيين الخاصة بالأئمة والعمال، تستوفي نسبة الـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، وفقا للقانون، مؤكدا فى رده علي النائبة حنان عبد المنعم، التى تساءلت خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، خلال الأسبوع الماضى، عن تفعيل نسبة لـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصة فى تعيينات الأوقاف للأئمة والعاملين، وهل يتم مراعاة كل محافظة.