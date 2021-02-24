كورونا في 24 ساعة| 633 إصابة جديدة والأحد بدء التسجيل للحصول على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 633 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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"تعاقدات مبكرة وعلاقات متينة".. مستشار الرئيس يوضح أسباب تدفق لقاحات كورونا لمصر

البرازيل تسجل ارتفاعًا حادًا لإصابات ووفيات كورونا اليومية

وزيرة الصحة: الأحد بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصين تُصدّر لقاحات كورونا إلى 27 دولة وتقدم لقاحات مجانية لـ53 أخرى

الإندبندنت: هناك ضوء في نهاية نفق وباء كورونا

أمريكا: تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا عتبة النصف مليون شخص

اليابان تعتزم إنهاء الطوارئ المرتبطة بكورونا خارج منطقة طوكيو مبكرا

"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

وزيرة الصحة: 40 مركزًا للحصول على لقاح كورونا.. وهذه أولوياتنا​