​أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن طقس الأربعاء معتدل على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً.

وأكدت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 9، السواحل الشمالية 19- 11، جنوب سيناء 23- 15، شمال الصعيد 21 - 8، جنوب الصعيد 23 - 10.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21- 10، السواحل الشمالية 19- 11، جنوب سيناء 24- 15، شمال الصعيد 22 - 9، جنوب الصعيد 25 - 10.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية تتمثل في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وعن طقس الجمعة، أكدت الهيئة أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية تتمثل في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21- 10، السواحل الشمالية 10- 11، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 23 - 9، جنوب الصعيد 26 - 10.