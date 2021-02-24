شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ثوران جبل «ميرابي» في إندونيسيا خلال يومين متتاليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - انبعاث 59 مرة من الحمم البركانية المتوهجة بمقدار 1200 متر

قال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أمس الثلاثاء إن جبل ميرابي في إندونيسيا انبعث 12 مرة من الحمم البركانية المتوهجة بمقدار 1200 متر إلى الجنوب الغربي حتى الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس المركز هانيك حميدة إن جبل ميرابي أطلق أيضًا 31 انهيارًا جليديًا لمدة 10 إلى 128 ثانية.

كما انبعث دخان ابيض كثيف يصل ارتفاعه الى 50 مترا فوق فوهة البركان بينما كان الطقس مشمسا وغائما.

وأوصت السلطات بعدم انتقال المسافرين إلى مناطق خطرة ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من القمة.

كما حظرت السلطات أنشطة التعدين في الأنهار التي تنبع من جبل ميرابي ، وهي أنهار كونينغ ، وبويونغ ، وبيدوغ ، وكراساك ، وبيبنغ ، وبوتيه.

يذكر أن يوم الاثنين ، أطلق جبل ميرابي الحمم المتوهجة 47 مرة على مسافة 1200 متر إلى الجنوب الغربي باتجاه منبع نهري كراساك وبويونغ.