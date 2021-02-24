المعارضة تواصل انتقاد أردوغان.. وزعيمة حزب: سنرسلك للمنزل وليس القمر

تواصل المعارضة التركية هجومها على الرئيس رجب طيب أردوغان؛ على خلفية تبنيه سياسات وصفتها بـ"الخاطئة" في إدارة الدولة، وابتعاده عن هموم المواطنين.

وفي هذا الصدد، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، مخاطبة أردوغان: "ليكن في معلومك أنك إذا واصلت السير على هذا النحو، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع".

وتشير أكشينار بذلك إلى التصريحات التي أدلى بها أردوغان قبل نحو أسبوعين قال فيها إن تركيا تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي نحو الفضاء وسترسل مركبة إلى القمر في 2023.

تصريحات أكشينار أدلت بها،خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأضافت قائلة: "الرئيس التركي لم يُعد لديه شيء ليعطيه للأمة، وعليه أن يقر بهذه الحقيقة لأن التصور لا يكفي".

وتابعت: "بات دعم حزب العدالة والتنمية، هو الشرط الوحيد ليبقى المواطن مقبولًا في الدولة".

وشددت على أن "تركيا تحت إدارة أردوغان تشهد أزمة إدارية كبيرة، ورغم ما تتمتع به البلاد من إمكانيات وقدرات فإن النظام الحاكم فشل في استغلال ذلك".

بدوره اتهم علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض أردوغان بـ"ارتكاب كل ما من شأنه الإضرار بالشعب"، مطالبا حكومة العدالة والتنمية "بالكف عن توجيه تهمة الخيانة لكل من ينتقدها".

ولفت نائب رئيس الوزراء السابق إلى أن "العدو الحقيقي لتركيا هو البطالة، لذلك يجب على الحكومة التوقف عن وصف كل من ينتقدها ويعيق طريقها بالخائن".

وأردف باباجان قائلا: "أردوغان، يقول إنه يحب البلاد، ولكنني أقول له: يمكنك أن تحبها ولكن لا تقتلها، أنت لا تعرف الحب بالأساس، أنت تفعل كل ما هو خطأ مهما كان، نحن لا نريد حبا بالسياسات الخاطئة”.

واستطرد قائلا: "أنت تفكر في حماية نفسك، وليس في حب هذا البلد. كيف تقول إنك تحبها وتعمل على تراجعها وتدهورها باستمرار؟ كل أسبوع تهمش شريحة جديدة من المجتمع".

وفي سياق منفصل، ألقى باباجان بالمسؤولية على الحكومة في تزايد حالات الانتحار بسبب الفقر، ووصف ذلك ساخرا بأنها "هدايا الحكومة للشعب لم تكن موجودة في هذا البلد من قبل".

وأضاف قائلا: الأسبوع الماضي، صعد شاب يبلغ من العمر 22 عامًا على سطح مبنى غير مكتمل، قائلاً: ‘لا يمكنني شراء أغذية وحفاضات طفلي البالغ من العمر 4 أشهر ونصف. ليس لدي أي شجاعة للنظر في وجه زوجتي بالمنزل"