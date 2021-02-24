شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الثروة السمكية أبرزها.. تعرف على أبرز اختصاصات جهاز تنمية البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب من مناقشة 20 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما انتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 60 مادة، من إجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة 40 مادة بمشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة.

وبموجب هذا القانون يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية ليكون جهاز لها، له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، ومن بين مهامه يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، كما يعمل الجهاز على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وللجهاز الموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى ، كما يقوم الجهاز بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.

كما سيتم استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من الجهاز يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، كما نص على عقوبات لمن قام بإنشاء مزرعة أو مفرخ أو أقفاص سمكية بدون ترخيص.