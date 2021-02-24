شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الإغلاق في أيرلندا مع تفشي السلالة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء أيرلندا مايكل مارتن، أمس الثلاثاء، استمرار أعلى مستوى من إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب جائحة كورونا حتى 5 أبريل على الأقل. ومع ذلك، سيتم إعادة فتح المدارس ببطء من الشهر المقبل.

ووفقا لمارتن فإنه على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات، فإن السلالة البريطانية غيرت الوضع إلى حد كبير، وقال إن السلالة بي 117 تمثل الآن 90 % من الإصابات الجديدة.

وبدأت أيرلندا عام 2021 بزيادة كبيرة في عدد الإصابات التي ربطها الخبراء بشكل أساسي بالتخفيف المؤقت للإجراءات خلال فترة أعياد الميلاد.