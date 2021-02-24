شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقفز مجددا فوق عتبة الـ400 حالة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الـ400 حالة مجددا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 440إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، من بينها 417 إصابة محلية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و120 إصابة.

كما سجلت كوريا ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 1576 حالة.