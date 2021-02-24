مشاورات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.. تعزيز للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد مسؤولون بوزارتي الخارجية المغربية والإسرائيلية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الثلاثاء، لتطوير آليات التعاون، وتعزيز السلام بين البلدين.

وتراس الاجتماع ،الذي جاء عقب تبادل افتتاح مكاتب اتصال بالبلدين، السفير فؤاد يزوغ المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية، وليئور بن دور، مدير إدارة مصر والمغرب بالخارجية الإسرائيلية.



وبحسب بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون، وسبل ترسيخ السلام بين البلدين.

تلك الخطوة لم تكن الأولى لترسيخ السلام بين البلدين، ففي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي وصل السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين، إلى العاصمة المغربية الرباط ليشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط هو يوم احتفالي لدولة إسرائيل، ووزارة الخارجية".

وأضافت: "سيعمل رئيس مكتب الاتصال، السفير ديفيد جوفرين، مع موظفيه، من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية".

ومؤخرا بحثت إسرائيل والمملكة المغربية، إمكانية تبادل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول والسفر.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق، يقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.

وكانت إسرائيل والمغرب تبادلا فتح المكاتب الدبلوماسية في الرباط وتل أبيب في التسعينيات حتى عام 2000.