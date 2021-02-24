مصر تفرض رسومًا للحصول على لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تفرض رسوما للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن وجود رسوم ستفرض على المواطنين حال تلقيهم لقاح كورونا لن تزيد عن 200 جنيه مصري (12.75 دولار).



وقالت زايد في تصريحات تلفزيونية، إن رسوم اللقاح لن تزيد في الجرعتين عن 200 جنيه، متابعة ”لكن لو لدينا مواطن غير قادر ولا يستطيع دفع الرسوم يمكن له تقديم طلب وتقرير وعمل إعفاء له، وهذه رسوم بسيطة من أجل الاستدامة لأن موضوع اللقاحات لا ندري سيكون قاصرا على مدة أم سيكون سنويًا“، مشيرة إلى أن عدم القدرة المادية لن تكون عائقا أمام تلقي اللقاح.

وأوضحت أن هناك موقعا إلكترونيا سيطلق الأحد القادم سيتاح التسجيل خلاله للراغبين في تلقي اللقاح، كاشفة أن النظام إلكتروني ولن يتدخل فيه العنصر البشري، وهناك معطيات تم وضعها لكي يحدد مستحقي اللقاح وذلك وفقًا لعامل السن ووجود أمراض مزمنة من عدمه وحدية المرض وعقب ذلك سوف يرسل رسائل نصية بموعد أخذ جرعة اللقاح.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن الموقع سيربط بـ“تكافل وكرامة“ لمعرفة ما إذا كان متلقي اللقاح من المقتدرين أم لا، مضيفة :“غير المقتدرين معفيين تمامًا والقادرون سيدفعون رسوما“.

وكشفت زايد أنه في الأسبوع الأول من شهر مارس سوف يتم البدء في إعطاء اللقاح، متابعة ”لدينا قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسنساعدهم في إدخال بياناتهم، كما أن لقاح كورونا اختياري وليس إجباريًا ويلزم موافقة متلقي الجرعة وإمضاءه على ذلك“.