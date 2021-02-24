عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا إثيوبية تطلق النار على مزارعين سودانيين قرب الحدود

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

أطلقت ميليشيات إثيوبية مسلحة أعيرة نارية على عمال ومزارعين سودانيين داخل الأراضي السودانية، الثلاثاء، ما أدى إلى فرار العشرات منهم عند منطقة الكردية الحدودية.



وبحسب "العربية"، أطلقت الميليشيات الإثيوبية النار على المزارعين السودانيين لحظة دخولهم الفشقة.

يشار إلى أن الاشتباكات السودانية الإثيوبية تتواصل على الحدود خاصة بعد محاولات من مزارعين إثيوبيين دخول الفشقة لعمليات الحصاد.

كما أقدمت الميليشيات المسلحة والمزارعين الإثيوبيين، على حصاد الذرة في المساحات المزروعة داخل الأراضي السودانية بإسناد الميليشيات لقبيليتين من الأمهرا.

إلى ذلك أشارت المصادر إلى انتشار قوات إثيوبية مسلحة عند مستوطنة برخت داخل الأراضي السودانية مزودة بأسلحة ثقيلة وعربات دفع رباعي وناقلات جنود.