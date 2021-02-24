رئيس مصلحة الشهر العقاري يشرح كيف تسجل عقارك بعد 2021 وإلغاء صحة التوقيع كسند ملكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن نسبة تسجيل العقارات في الشهر العقاري بسيطة جدا، اعتياد الافراد على الأوراق العرفية، لافتًا إلى أن هناك كم هائل من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة.

وأضاف ياقوت، لمصراوي، أن عدم تسجيل العقار يضر بالمواطنين والدولة، بالنسبة للمواطنين الأوراق عرفية ليست رسمية وليس لها حجة سوى بين أطرافها، ويؤدي عدم التسجيل إلى عرضة العقارات للاعتداء وتملكها في غيبة مالكها أو صاحبها، كما أن عدم التسجيل يضعف من الوضع الاقتصادي للدولة، وبالتالي بدأت الدولة في التحرك لتسجيل العقارات.

وتابع: "لكي يتم تسجيل عقار في الشهر العقاري، على مالك العقار تقديم طلب للتسجيل ويتم مراجعة هذا الطلب، ثم يتم مراجعة والبيان المساحي، ثم يتم التوجه للمحكمة لبحث الأوراق بما لها من آليات أعم وأشمل من الشهر العقاري، ويتم لإصدار الحكم بصحة هذا التسجيل، ثم يعود الطلب للشهر العقاري مرة آخرى".

وأشار رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه بعد ذلك يتم قيد العقار بدفتر وهذا الدفتر يأخذ رقم وقتى ويتم منح صاحب الطلب خطاب بالنشر في أحد الجرائد واسعة الانتشار، لمدة 30 يومًا، في خلال الـ30 يومًا ننتظر هل تقدم اعتراض من الأفراد على هذا الحكم من عدمه، إذا كان يوجد اعتراض يتم عرض الموضوع على قاضي الأمور الوقتة للنظر في هذا الاعتراض، وإذا لم يتم تقديم اعتراض يتحول الرقم لوقتي إلى رقم نهائي ويتم تسجيل العقار.

وأوضح أن الشهر العقاري منذ نشأته لا يتعامل دعوى صحة التوقيع، وليست واجبة في الشهر العقاري سواء قبل التعديل أو بعد تعديل القانون.

وأكد ياقوت أنه لا يوجد أي توجيه بوقف ضريبة التصرفات العقارية البالغة2.5% من قيمة العقار، وهذه الضريبة ليست جديدة، لكنها موجودة من 2005.

ونصح رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، بنقل الملكية العقارية عن طريق التسجيل، لافتًا إلى أن التسجيل حرية وليس إجباريًا، مشيرًا إلى أن رسوم ثابتة التسجيل ثابتة من 2006.