القاهرة تؤكد أهمية التعاون مع أوروبا لمواجهة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مع وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، سُبل دعم العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وإمكانيات التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا النظر إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى للتعاون التنموي، والثانية للتعاون بين المتحف الزراعي والجانب المجري.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الوزير المجري في ختام مباحثاتهما بالقاهرة أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى المزيد من الدعم من قبل الاتحاد، سواء في الإطار السياسي أو الاقتصادي لمصر، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك ما يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل المشترك لحل القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، ووقف الهجرة غير الشرعية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لاستمرار التعاون مع المجر، والترتيب لفعاليات بعد احتواء جائحة كورونا في المجر وأوروبا، لاستئناف الزيارات على المستوى الوزاري والقمة.