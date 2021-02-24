إصابة شخصين باحتراق سوق سوداء للمشتقات النفطية في إب

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

اتسعت رقعة الحرائق التي تلتهم الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، مع تزايد هذه الأسواق التي تغذيها الميليشيات لاستغلال المواطنين.

وتحدثت مصادر محلية في محافظة إب عن اشتعال النيران في سوق سوداء بسوق الحرية الواقع في منطقة «رباب» بمديرية «القفر» شمالي المحافظة.

وقالت المصادر، إن الحريق الذي اندلع في مخزن الوقود لم تعرف أسبابه إلى اللحظة، مشيرة إلى أنه ثالث حريق ضخم يشب في سوق سوداء للوقود بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن الحريق الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في أرجاء واسعة من السوق، نظراً لعدم القدرة على السيطرة عليه، أسفر أيضاً عن إصابة شخصين بجروح مختلفة.

ومنعت الميليشيات الحوثية الأسواق الرسمية لبيع الوقود عبر محطات التزود التي أغلقت بشكل كلي، ولجأت إلى تجارة السوق السوداء المربحة التي تشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين وأملاكهم كونها لا تتبع حتى أدنى معايير السلامة.