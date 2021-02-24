تأجيل محاكمة مدبري انقلاب 1989 بعد إصابة مساعد البشير بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وكالات)

أرجأت المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدداً من أركان نظامه جلستها أمس، بسبب إصابة نافع علي نافع مساعد البشير السابق بفيروس كورونا. وتحاكم المحكمة البشير وعدداً من قيادات نظامه بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض نظام الحكم الديمقراطي عام 1989، وهي التهم التي تصل عقوبتها للإعدام، كما قررت المحكمة منع أسر المتهمين من حضور الجلسات. وقال المحامي معز حضرة عضو هيئة الاتهام لـ«الاتحاد» إنه تقرر رفع الجلسة بعد وصول تقرير طبي يفيد بإصابة نافع بكورونا، وإرجاء المحاكمة إلى التاسع من مارس المقبل، وذلك حفاظاً على صحة الجميع.