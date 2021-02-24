الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد، أربيل)

عدّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ما وصفها بـ«الصواريخ العبثية» التي تُطلَق على المنطقة الخضراء، وعلى مواقع أخرى في العراق، محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة، وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

وأكد الكاظمي الذي كان يتحدث أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، أن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأن الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة، وسيتم عرضهم أمام الرأي العام. وتطرق إلى العمليات الأمنية الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لملاحقة فلول «داعش» الإرهابية، مشيراً إلى أن العمليات ستستمر وتتصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، معرجاً على التدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، مؤكداً أن التزام المواطنين سيمكّن الحكومة من الحد من الآثار السلبية للسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء أمس الأول، لاستهداف صاروخي، من دون وقوع إصابات، حيث جاء في بيانٍ لخلية الإعلام الأمني أنه «من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية».

بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، أن البعثات الدبلوماسية في العراق تواجه مخاطر جسيمة، داعياً الحكومة الاتحادية لاتخاذ ما يلزم لحمايتها.

واستنكر بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر، هجوم أمس الأول، على السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق.

وتابع قائلاً إنه «يحث الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية»، مختتماً التغريدة بتأكيد وجوب توقف تلك الهجمات.

وفي سياق آخر، كشف الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن أعداد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق يقدرون بأقل من ألف.

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي، أن «قيادة العمليات المشتركة تعمل لحل ملف مخيم الهول المعقد، إضافة إلى ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش في تلك المناطق»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن «إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، خاصة المناطق الواقعة بين العمليات المشتركة وقوات البشمركة». وأشار إلى أن «هناك عملاً متواصلاً مع البشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش». وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد دائماً، وتصطاد هؤلاء «الدواعش» عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم، أو إلقاء القبض عليهم.

تجدد الاحتجاجات في ذي قار

تجددت الاحتجاجات أمس، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية مقتل متظاهر أمس الأول. وقالت مصادر محلية: إن «العشرات من المتظاهرين خرجوا في تظاهرات جديدة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ومحاسبة عناصر الأمن الذين قتلوا أحد المتظاهرين يوم الاثنين». وأضاف المصدر، أن «المتظاهرين قطعوا جسر النصر وسط المحافظة وحاولوا الوصول إلى مقر الحكومة المحلية، لكن القوات الأمنية منعتهم». وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الأول، بمقتل وإصابة 31 متظاهراً ورجل أمن خلال صدامات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.