البنك الدولي يهدد بتعليق تمويل تطعيمات «كوفيد- 19» في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم للوقاية من فيروس «كوفيد- 19» في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد أن تبين أن بعض النواب سيحصلون على جرعاتهم في البرلمان.

وجاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التطعيمات تسير ببطء، وربما تنطوي على مخالفات.

وبعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كوفيد- 19، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وكتب على تويتر قائلاً «في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد- 19 في جميع أنحاء لبنان، أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم».

وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار.