شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 65 مليونا ضد كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أعطت 65 مليونا و32083 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 حتى صباح أمس الثلاثاء ووزعت 82 مليونا و114370 جرعة.

وأضافت أن هذا إجمالي جرعات لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك.

ويشير الإحصاء المنشور أمس إلى أن المراكز أعطت 64 مليونا و177474 جرعة لقاح ووزعت 75 مليونا و205940 جرعة.

وقالت المراكز إن 44 مليونا و544969 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليونا و882544 على الجرعة الثانية حتى أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه تم إعطاء ستة ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.