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تطعيم 65 مليونا ضد كورونا في أمريكا

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الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أعطت 65 مليونا و32083 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 حتى صباح أمس الثلاثاء ووزعت 82 مليونا و114370 جرعة.

وأضافت أن هذا إجمالي جرعات لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك.

ويشير الإحصاء المنشور أمس إلى أن المراكز أعطت 64 مليونا و177474 جرعة لقاح ووزعت 75 مليونا و205940 جرعة.

وقالت المراكز إن 44 مليونا و544969 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليونا و882544 على الجرعة الثانية حتى أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه تم إعطاء ستة ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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