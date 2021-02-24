شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد: حل الدولتين يحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، فجر أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن ناقش مع أشكنازي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلاً عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لمعالجة هذه التحديات.

وبحسب البيان، فقد أشار الوزير بلينكن إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بمعارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل في الساحة متعددة الأطراف.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا على الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان بشكل وثيق معًا لمواجهة التحديات المقبلة.

يأتي تأكيد بلينكن أن حل الدولتين في تحول عن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي.

من جهة أخرى بدأت أمس أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بدعوة من الجامعة العربية ع، برئاسة أسامة سليمان الذويخ رئيس اللجنة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال مواصلة بحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.

وقال سليمان الذويخ في كلمته بالجلسة الافتتاحية «نجتمع اليوم لمتابعة التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية من انتشار جائحة كورونا والضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية وعرقلة السلطة القائمة بالاحتلال « إسرائيل» إيصال المساعدات وتقديم الخدمات، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول العربية العمل على مواجهة تلك الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية».