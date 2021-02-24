شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 67 خلال تمرد داخل عدة سجون في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في الإكوادور أمس الثلاثاء مقتل 67 شخصا على الأقل خلال عدة حركات تمرد في سجون داخل البلاد.

وكتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر "المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت".

وأضاف: "تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا".

ووقعت أعمال شغب في السابق في العديد من السجون في الاكوادور. كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة في سجن كوتوباكسي. ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع.