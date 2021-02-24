هيئة الصحة بدبي تكشف عن المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازينكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة الصحة بدبي أن المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازينكا المضاد بكوفيد 19 هي 10 أسابيع أي 70 يوماً، وفقا للبيان.



وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه بناء على الدراسات الحديثة من جامعة أكسفورد للقاح أكسفورد استرازينكا والتي بينت فعالية اللقاح والمناعة المكتسبة مع زيادة الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية للقاح.

وتماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية فقد اعتمدت هيئة الصحة مدة 10 أسابيع للفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح اكسفورد استرازينكا.

ونوهت الهيئة إلى أن جميع المستهدفين ستصلهم رسائل نصية بموعد ومكان تلقي لقاح الجرعة الثانية.