شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والدوحة تحددان آليات المرحلة المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وضعت القاهرة والدوحة خلال اجتماع في الكويت أمس (الثلاثاء)، آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا الصادر في الخامس من يناير الماضي. ورحب وفدان رسميان من مصر وقطر في اجتماعهما الأول بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للسعودية على استضافتها القمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا. وشكرا الكويت على استضافتها الاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

وتوصل مجلس التعاون الخليجي خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية الشهر الماضي إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دوله.