شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: مطالبات بتنحي غانتس ونتنياهو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في مؤشر على عمق الأزمة السياسية في إسرائيل، دعا 130 من كبار القادة والضباط السابقين في جيش الاحتلال أمس (الثلاثاء) وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس إلى الانسحاب من الانتخابات المقررة الشهر القادم.

وقال القادة في رسالة موجهة إلى غانتس: «لقد حان الوقت لاتخاذ قرار نهائي كزعيم، والتقاعد من هذه الحملة الخطيرة التي ستنتهي دون العتبة، وتترك حزبا آخر خارج الكنيست»، ودعوا إلى بذل كل ما في الوسع لتعزيز الجهود المبذولة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر القادة من أن حزب غانتس سيضعف الأصوات إذا فشل في الحصول على دعم كاف لدخول الكنيست قائلة: «في الوقت الحالي، يتطلب ترتيب اليوم قرارا شجاعا آخر لا تمد يدك لإضاعة أصوات المعسكر من أجل التغيير».

ورد غانتس بقوله: «أنا ملتزم بالهدف وأواصل المضي قدما»، مؤكدا أنه كان يحافظ على ديموقراطية إسرائيل من خلال البقاء في الحكومة لمواجهة نتنياهو، الذي زعم أنه لولا ذلك سيجعلها ديكتاتورية بحكم الأمر الواقع، رافضاً مطالب التنحي عن الانتخابات.