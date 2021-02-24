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الجبير يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية في عادل الجبير اليوم الثلاثاء تطورات أزمة اليمن مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجبير وليندركينج بحثا خلال اللقاء "المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه السعودية من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن".

كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، عقد المبعوث الأمريكي مباحثات مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تناولت سبل حل أزمة اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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