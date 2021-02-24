شكرا لقرائتكم خبر عن افتتـاح معـرض شرطـة رأس الخيمـة للابتكـار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، معرض الابتكار، الذي تشارك به شرطة الإمارة ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

وأكد قائد شرطة رأس الخيمة أن تنظيم فعاليات الابتكار يندرج ضمن حرص القيادة على نشر ثقافة الابتكار بين منتسبيها، وحثهم على الخروج بأفكار تخدم العمل الشرطي، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي وتعزيز الأمن والأمان.

أضاف أن معرض الابتكار يتضمن باقة منوعة من الابتكارات الشرطية، التي تسهم في الارتقاء بالعمل، وتدفع باتجاه تقديم خدمات شرطية وفق أعلى معايير الجودة والتميز، داعياً جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى تعزيز مشاركتهم المجتمعية، عبر تقديم أفكارهم الابتكارية الخلاقة بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في العمل الشرطي والأمني، وتعزيز قدرة الدولة في مجال التنافسية العالمية، عبر تحويل مفهوم الابتكار إلى أسلوب حياة.

وأوضح المقدم يوسف الطنيجي، رئيس قسم التميز المؤسسي، رئيس وحدة الابتكار، أن شرطة رأس الخيمة دشنت مشاركتها في أسبوع الابتكار، المقام على كورنيش القواسم، مطلع الأسبوع الجاري بعقد ورشة، عن بعد، بعنوان «الابتكار ومواجهة التحديات استعدادا للخمسين»، بجانب الفعاليات الأخرى.