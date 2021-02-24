أول اتصال هاتفي بين سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على الشراكة التاريخية بين البلدين القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في المجالات وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيهما.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن مباحثات الوزيرين، خلال اتصال هاتفي، عكست تلاقي رؤى الدولتين في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث شهدت نقاشاً حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة فضلا عن مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

‏‎وأضافت الخارجية في بيانها أن شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من انجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون في كافة المجالات.

وأكد شكري على استراتيجية العلاقات التي تجمع البلدين، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة وقدم التهنئة للوزير "بلينكن" على توليه منصبه، متمنياً له وللإدارة الأميركية الجديدة التوفيق والنجاح.

كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.