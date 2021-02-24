شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة المصرية للعمرة والموارد المائية على أجندة جلسات البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للانعقاد يوم الأحد المقبل، حيث تُعقد الجلسة العامة السابعة والعشرين من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى، والتى ستشهد فى بدايتها 7 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، ومناقشة عدد من تقارير اللجان، أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية فى جلسته العامة المُقرر لها الاثنين المقبل، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

كما يناقش أيضا تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

ويختتم المجلس أعماله الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 18 عضوا.