البنك الدولي يهدد لبنان بوقف تمويله للقاحات كورونا لوجود مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (ا ف ب)

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي على تويتر إن مؤسسته قد تعلق تمويل اللقاحات ودعم جهود التصدي لفيروس كورونا في جميع أنحاء لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام. وذكرت وسائل إعلام محلية إن بعض أعضاء مجلس النواب حصلوا على التطعيم في مقر المجلس رغم عدم وجود ضرورة تجعل لهم أولوية في ذلك.

هدد البنك الدولي اليوم الثلاثاء على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها بتعليق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام. وجاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات.

وقال سياسيون ووسائل إعلام محلية إن بعض أعضاء مجلس النواب حصلوا على التطعيم في مقر المجلس اليوم على الرغم من عدم وجود ضرورة تجعل لهم أولوية في ذلك.

وكتب كومار جيها على تويتر "في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان" قائلا إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وأضاف "أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم".

ومكّنت إعادة تخصيص البنك الدولي مبلغ 34 مليون دولار لبنان من تلقي أول دفعتين من نحو 60 ألف جرعة من شركة فايزر-بايونتيك هذا الشهر. وقال البنك إنه سيراقب طرح اللقاح وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.

"أنانيون"

قال عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن بعض النواب الحاليين والمتقاعدين إضافة إلى بعض الموظفين الإداريين تلقوا التطعيم في قاعة البرلمان.

وأضاف "ما كل هذه الضجة؟ هم مسجلون"، مشيرا إلى منصة على الإنترنت للقاحات. وأردف أن جرعات من اللقاح أُرسلت الأسبوع الماضي أيضا لقصر بعبدا من أجل الرئيس ميشال عون ونحو 16 آخرين.

وقال مكتب عون إنه سيصدر بيانا.

وكتب إيلي الفرزلي (71 عاما)، وهو نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وليس ضمن المجموعة التي لها أولوية الحصول على التطعيم في المرحلة الأولى، على تويتر بأنه تم تطعيمه.

وقال عبد الرحمن البزري، الطبيب الذي يرأس اللجنة الوطنية للقاح (المضاد لكوفيد-19) إنه لم يكن على علم بأنه سيتم إرسال جرعات إلى البرلمان. وأضاف للصحافيين "ما حصل اليوم غير مقبول". وساد الغضب أنحاء البلاد.

وكتب جاد الحموي على تويتر "جدي رجل مهذب عمره 85 عاما ويعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. جدي له أولوية ولم يحصل بعد على اللقاح. "من أنتم؟ حفنة من المنافقين، الأنانيين، المجرمين".

وقال جوناثان داغر على فيس بوك "بينما يلهث أحبابنا للحصول على الأكسجين في أجنحة كوفيد-19، لم يلتزم النواب بدورهم اليوم وأخذوا اللقاح". ولم تعلق وزارة الصحة على الفور.

وتسبب ارتفاع الإصابات منذ يناير في زيادة الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.