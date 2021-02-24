تآكل المعدن أشعل بوينج 777

يعتقد مسؤولون أن «تآكل المعدن» هو السبب الرئيسي لحادث احتراق محرك طائرة بوينج 777 خلال رحلة فوق كولورادو بغرب الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف تشغيل عدد كبير من هذه الطائرات في أنحاء العالم. واشتعل المحرك الأيمن لطائرة بوينج 777-220 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية بعد إقلاعها، السبت، من دنفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي) وعلى متنها 231 راكبا و10 من أفراد الطاقم، فاضطر طياروها للعودة على عجل.

وبينما كانت الطائرة عائدة لتهبط اضطراريا في المطار، سقطت منها قطع حطام بعضها كبير على منطقة سكنية في إحدى ضواحي دنفر.

لم يصب أحد على الأرض وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.

وأوصت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات، مساء الأحد، بتعليق رحلات 128 طائرة من هذا الطراز في جميع أنحاء العالم، وأكدت متحدثة لـ»فرانس برس» الإثنين أنها جميعها متوقفة.