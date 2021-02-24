تآكل المعدن أشعل بوينج 777

وبينما كانت الطائرة عائدة لتهبط اضطراريا في المطار، سقطت منها قطع حطام بعضها كبير على منطقة سكنية في إحدى ضواحي دنفر.
لم يصب أحد على الأرض وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.
وأوصت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات، مساء الأحد، بتعليق رحلات 128 طائرة من هذا الطراز في جميع أنحاء العالم، وأكدت متحدثة لـ»فرانس برس» الإثنين أنها جميعها متوقفة.
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