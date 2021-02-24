الأمن الصومالي يحبط عملية انتحارية

وأفاد بيان، صادر عن قيادة قوات الشرطة الصومالية، بأنه تم إحباط عملية انتحارية كانت تهدف إلى إيذاء الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة طاردت إرهابيا، الذى رمي سترته التى انفجرت دون تسجيل أي إصابات.
في وقت سابق، ناشد المرشحون للانتخابات الرئاسية المؤجلة في الصومال مجلس الأمن الدولي التدخل بشكل عاجل، لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية وحرة ونزيهة.
وبعث ائتلاف مرشحي الرئاسة في الصومال رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي سفيرة بريطانيا، باربرا وودورد، طالبوا فيها مجلس الأمن بالاطلاع عن كثب على الأوضاع في البلاد من أجل تنظيم العملية الانتخابية في أسرع وقت، وضمان اقتراع توافقي ونزيه.
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