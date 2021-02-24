صواريخ العراق لإعاقة التقدم

وأكد الكاظمي الذي كان يتحدث أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم، أن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وأن الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مشددا على أن الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.
وتطرق إلى العمليات الأمنية الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لملاحقة فلول «داعش» الإرهابية، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر وتتصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره.
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