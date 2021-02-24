الكونجرس يعقد جلسات للتحقيق في هجوم الكابيتول

يستمع الكونجرس إلى مسؤولين أمنيين سابقين في الكابيتول الأمريكي لأول مرة عن الإخفاقات الهائلة في إنفاذ القانون في 6 يناير، وهو اليوم الذي حاصر فيه حشد عنيف المبنى وقاطعت الانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر أن يدلي ثلاثة من الأربعة بشهاداتهم، الثلاثاء، قبل أن تستقيل لجنتان من مجلس الشيوخ تحت ضغط وقوع الهجوم المميت، بما في ذلك الرئيس السابق لشرطة الكابيتول.

لا يزال الكثير غير معروف بشأن ما حدث قبل الهجوم وأثناءه، ومن المتوقع أن يستجوب المشرعون بشدة المسؤولين السابقين حول الخطأ الذي حدث.

وقالت رئيسة لجنة القواعد في مجلس الشيوخ إيمي كلوبوشار في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، إن الكونجرس بحاجة إلى أن يعرف، بسرعة، كيف أدت الاستعدادات الأمنية الفاشلة والتأخير في الاستجابة إلى «قيام عصابة غاضبة بغزو المقر».

توقيت الحرس الوطني

ذكرت كلوبوشار، أن أعضاء مجلس الشيوخ سيركزون بشكل خاص على توقيت نشر الحرس الوطني، الذي وصل في النهاية لمساعدة الشرطة المكتظة، وكيف تشارك الأجهزة الأمنية المعلومات قبل الهجوم وما إذا كان هيكل القيادة في مبنى الكابيتول أسهم مجلس الشرطة، الذي يضم رقباء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في الإخفاقات. وقالت إنه قد يكون هناك تشريع لمعالجة أي أوجه قصور.

فجلسة الثلاثاء ستكون الأولى من فحصين علنيين على الأقل لما حدث في ذلك اليوم، حيث تجري لجان مجلس الشيوخ تحقيقا مشتركا في الإخفاقات الأمنية.

ومن المتوقع أن تعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، جلسة استماع ثانية، ستبحث رد وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

في حين أن هناك اتفاقا واسعا على أن الإجراءات الأمنية لم تكن كافية في ذلك اليوم، فقد ألقى المسؤولون اللوم على بعضهم البعض في الأسباب وتناقضوا مع روايات بعضهم البعض.

- حطم المشاغبون بسهولة الحواجز الأمنية خارج مبنى الكابيتول

- اشتبكوا في قتال مع ضباط الشرطة مما أدى إلى إصابة العشرات منهم

- قاموا باقتحام العديد من النوافذ والأبواب مما دفع المشرعين إلى الفرار من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ

- قاموا بمقاطعة التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020

- لقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة العنف